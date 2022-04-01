Косторная выступит в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов»

Российская фигуристка Алена Косторная выступит в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Шоу под названием «Союз Чемпионов» пройдет 16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что участие в нем примут олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Также среди участников – Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Плющенко.