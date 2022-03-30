Евгения Медведева: «Я поняла, что, возможно, особенная, когда на тренировках зрители говорили: «Смотрите, что девочка делает!»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о начале карьеры, конкурентках и травмах.

«Встала на коньки в три года. Мама у меня до 14 лет каталась, потом из-за травмы закончила. Поэтому особых вариантов у меня и не было. Меня отдали ради здоровья, никто не растил из меня чемпионку мира.

Я поняла, что, возможно, я особенная, после того, как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!»

Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов Гран-при взрослых. Основная причина — это травмы.

Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», – сказала Медведева в интервью журналу Maxim.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim