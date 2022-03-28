Главный редактор Maxim о фотосессии Медведевой: «Ей во все тяжкие пока рано пускаться. Мы не просили у Жени больше откровенности»

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков ответил на вопросы о фотосессии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию .

– Как возникла идея пригласить Медведеву на фотосессию?

– Мы снимаем звезд, в том числе звезд спорта. Простой ответ – до Жени дошла очередь. Медведева попала в наше поле зрения, и мы ее сняли. Тем более после прошлогоднего успеха со съемками Лизы Туктамышевой – была заметная история.

– Как Медведева себя чувствовала в процессе съемок?

– Женя вела себя вполне профессионально. Мы собрались до съемки, обсудили все нюансы: стиль, степень обнажения, макияж, одежду, свет. Мы стремимся к тому, чтобы в голове у каждого конечная история была готова.

История получилась достаточно сдержанной, что нормально для юной девушки, спортсменки, чемпионки мира. Ей во все тяжкие пока рано пускаться, это ее первая такая фотосессия. Мы не просили у Жени больше откровенности. Стараемся, чтобы девушкам было комфортно. В общем, вышла скромная, красивая, симпатичная история.

Женя – спортсменка, и вообще клиент хороший, потому что дисциплинированная, умеет слушать, выполнять поставленную задачу, терпеть – физически довольно непросто, съемки длятся несколько часов. Но Женя молодец, все сделала! Наша общая с ней задумка полностью состоялась.

– Стоит ждать в ближайшее время на обложке других спортсменок?

– Судьба печатной прессы в России на данный момент весьма туманна. Не знаю, когда будет следующий номер, будет ли он. Поэтому этот вопрос сейчас неактуален, – сказал Маленков.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim