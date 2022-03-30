Строительная компания «Меркурий» представила проект ледового дворца для центра спорта и образования .

«Новый ледовый дворец для школы «Самбо-70» планируется построить в столичном районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорская и ул. Тарусская. Завершение работ планируется во II квартале 2023 г.

Технологическое задание и концепция объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе.

Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых.

Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать массовое катание горожан», – сообщает пресс-служба компании.

ФОТО: OOO-MERKURY.RU