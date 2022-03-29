Попова о Кубке Первого канала: «Прыжковый турнир можно и нужно делать интереснее и зрелищнее. Мне как зрителю хотелось бы видеть красивую обертку»

Теги сборная России Бетина Попова Кубок Первого канала по фигурному катанию прыжковый фестиваль Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о прошедшем в Саранске Кубке Первого канала. 

«Что касается самих соревнований, короткой и произвольной программ, формат достаточно динамичный, никаких претензий и нареканий нет – классно, позитивно. Если говорить о прыжковом турнире, мне как зрителю хотелось бы видеть какую-то красивую обертку.

Чтобы, когда объявляют спортсмена, они прыгали не в тишине, а играла бы какая-то нагнетающая или, наоборот, мотивирующая музыка, быть может, барабанная дробь для внушительности. А то выходят – и получается немного балаган и суета, хотелось бы, чтобы было прямо «вау».

Есть куда работать именно в оформлении прыжкового турнира. Его можно и нужно делать интереснее и зрелищнее. Честно говоря, прыжковый турнир у пар для меня получился скучным, потому что ребята делали элементы, которые они исполняют на соревнованиях.

Если одиночники делали каскады, которые нельзя делать в программе, то парникам тоже можно было дать что-то подобное – какие-нибудь интересные выходы из элементов, можно было разнообразить, выбросы и подкрутки сделать ярче, эпичнее», – отметила Попова. 

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов 

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