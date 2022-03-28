Денис Ходыкин: «Нас пригласили в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Наверное, будем катать короткую программу, но видоизмененную»

Российский фигурист , выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, поделился впечатлениями от выступления на Кубке Первого канала в Саранске.

– Как прошел канала? Как атмосфера, ощущения?

– Все прекрасно, если честно. Как и в том году, очень энергозатратно, но круто.

– Что скажешь по поводу ваших прокатов? По ощущению, это были лучшие выступления в сезоне.

– Все пары на Кубке Первого канала откатали очень замечательно, что, наверное, несвойственно.

– Как происходила поддержка внутри команды?

– Поддержка шикарная, все очень круто. Единственное, наверное, отличие от прошлого Кубка – было меньше кричалок в сторону противоположной команды, как «Красная машина – проколотая шина». Хотя это подогревало внутренний интерес. Целостность команды? Чувствовалась, конечно.

– В прошлом году вы выступали за «Красную машину», а в этом году – за «Время первых». Какая команда лучше?

– Это две разных команды, два разных капитана.

– Многие болельщики переживали, что вам немного недодали. У вас не было ощущения, что вы могли быть чуть ближе?

– Провокационный вопрос! С местами я согласен, отвечу так, – сказал Ходыкин.

– Какие у вас планы дальше?

– Будем участвовать в шоу. Сейчас нас пригласили в шоу «Влюбленные в фигурное катание», дальше загадывать не буду.

– С каким номером будете выступать на шоу?

– Нас туда позвали после феерической короткой программы. К нам подошли и сказали, что хотят видеть нас на шоу. Я спрашиваю: «О, круто! А какой формат номера?» Мне объяснили, что мы так зажгли, что сразу после проката короткой позвонили и попросили нас позвать. Наверное, будем катать короткую программу, но видоизмененную. Сделаем какие-нибудь театральные элементы, – добавил фигурист.