Катарина Гербольдт: «Без России чемпионат мира неполноценный, результаты обесцениваются. Этот ЧМ равноценен серии Гран-при»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о чемпионате мира в Монпелье.

– Чемпионат мира не смотрела, но знаю результаты. Без России этот турнир неполноценный, результаты обесцениваются. Может быть кто-то не согласится, но этот чемпионат мира, скажем так, равноценен серии Гран-при – совсем другой уровень.

– Наши спортсмены могли бы феерить на чемпионате мира? Или после Олимпиады было бы опустошение и все равно кто-то из иностранцев поднялся бы на пьедестал?

– Думаю, неважно, кого бы мы отправили, все наши ребята и девчонки претендовали бы на золото. Обидно за фигуристов. Столько сил и времени потрачено на подготовку, а в итоге никого не пустили из-за политики. Наказывают детей, которые свое детство потратили на свою мечту.

Мне даже больше обидно не за Щербакову и других, которые уже добились побед, а за следующее поколение. Если вдруг им запретят участие в международных соревнованиях и в будущем, получается, они останутся вообще без всего, – сказала Гербольдт.