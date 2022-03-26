Уно исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2022, у Кагиямы и Чжоу – по четыре квада

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Японский фигурист Шома Уно выиграл выиграл золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

В произвольной программе он прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с двойным, тройной аксель, четверной флип, четверной тулуп с недокрутом, а также тройной аксель с одинарным флипом в каскаде через ойлер.

Уно набрал 202,85 балла за произвольную программу и 312,48 в сумме.

Второе место занял другой японский фигурист Юма Кагияма. В прокате он исполнил четверной сальхов, четверной риттбергер с недокрутом, четверной тулуп, тройной аксель и тройной тулуп в каскаде. Затем он сделал каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер, а также каскад тройной флип – двойной тулуп и одинарный аксель.

Он получил за прокат 191,91 балла и 297,60 суммарно

Третьим стал американец Винсент Чжоу, который прыгнул четверной лутц, четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп с недокрутом в четверть, каскады четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель – тройной тулуп (первые прыжки в обоих каскадах – с недокрутом), а также каскад тройной лутц и тройной сальхов через ойлер.

Он набрал 181,54 балла за прокат и  277,38 в сумме.

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