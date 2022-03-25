Навка о словах американской журналистки: «Этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну»

Теги Татьяна Навка чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США сборная Китая Кристин Бреннан Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Монпелье. 

Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Российские и китайские фигуристы не участвовали в соревнованиях. «Нет России? Нет Китая? Нет проблем», – написала Бреннан после окончания соревнований. 

«Она все сказала в своих словах. Задача американцев — уничтожить Россию и Китай.

Сильный человек так никогда не скажет. Это же спорт. Мне кажется, что этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну», — сказала Навка.

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