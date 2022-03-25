Навка о словах американской журналистки: «Этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну»

Олимпийская чемпионка прокомментировала высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Монпелье.

Победу одержали американцы и Брэндон Фрейзер. Российские и китайские фигуристы не участвовали в соревнованиях. «Нет России? Нет Китая? Нет проблем», – написала Бреннан после окончания соревнований.

«Она все сказала в своих словах. Задача американцев — уничтожить Россию и Китай.

Сильный человек так никогда не скажет. Это же спорт. Мне кажется, что этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну», — сказала Навка.

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