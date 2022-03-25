Марк Кондратюк: «Когда началась история с допингом-скандалом и все подумали на меня — читал комментарии и угорал»

Российский фигурист высказался о допинговом скандале с на Олимпийских играх в Пекине.

— Когда ты выходил на произвольную, уже начались допинговые разбирательства. Это как-то влияло на тебя?

— А я как-то могу повлиять на эту ситуацию?

— Нет, но ты же читаешь статьи и видишь, что происходит.

— Да, я обо всем знал, но я никак не мог повлиять на эту ситуацию. Какой смысл мне волноваться? Например, я могу волноваться и переживать, потому что по раскладам (в командном турнире) мне надо стать третьим, я могу на это повлиять. Мне нужно выйти откатать либо хорошо, либо плохо.

А что я могу сделать в этой ситуации? Ничего. Я могу только пойти поддержать Камилу, которой сложнее, чем мне, поддержать других ребят по команде и все. Вот моя миссия.

— Когда еще не было известно, кто из сборной попал в эту историю, многие подумали на тебя. В том числе, что ты якобы что-то там покурил. Как к этому отнесся?

— Я сидел в номере, читал комментарии и угорал. Было смешно. Как говорится, «мем смешной, ситуация страшная».

— На тот момент ты знал, что к тебе это никак не относится?

— Да, я знал, что у меня все хорошо.

— Что думаешь про стереотип о том, что людям, которые занимаются творчеством, приписывают употребление запрещенных веществ?

— Такое со многими, это правда так. Я не думаю, что процент сильно выше, чем среди других людей. Возможно, многие творческие люди склонны к такому. Но когда читал про себя такое, мне было просто смешно, – сказал Кондратюк.