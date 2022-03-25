Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем.

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», – написала Бреннан в твиттере.

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