Американская журналистка о чемпионате мира по фигурному катанию: «Нет России? Нет Китая? Нет проблем»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Кристин Бреннан Фигурное катание

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье. 

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем.

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», – написала Бреннан в твиттере. 

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