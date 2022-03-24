Евгений Плющенко: «Отсутствие наших фигуристов на чемпионате мира несправедливо. Это игра в одни ворота. Мир не может без России»

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Евгений Плющенко не смотрит чемпионат мира из-за недопуска российских фигуристов.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота.

Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, все разрешится и в скором времени мы снова будем выступать», – сказал двукратный олимпийский чемпион о ЧМ в Монпелье.

Вот так радуется фигуристка, которая выиграет ЧМ без наших: оценки выше, чем у Щербаковой и Трусовой – она аж вскочила с дивана 😱

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