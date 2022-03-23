«Увидела ножницы и срубила челку под корень». Анна Щербакова рассказала историю из детства

Олимпийская чемпионка рассказала историю из детства, связанную с фото, которое она опубликовала в телеграм-канале.

«Многие мне писали про мою классную прическу, если быть точнее, про челку.

Думаю, для многих девочек это неудивительная история, когда берешь в руки ножницы и решаешь подкорректировать прическу. Многие это делают осознанно или с какой-то идеей.

Я же просто занималась своими делами, увидела ножницы, ни секунды не раздумывая взяла прядь посередине и срубила ее под корень. Даже не особо интересовалась, что там получилось, продолжила заниматься своими делами.

На следующее утро мама как обычно заплетала меня на тренировку. Думаю, вы можете представить, что там было.

Но я выбрала очень интересную тактику – отрицание. На все вопросы «Что это?», «Зачем ты это сделала?» я отвечала, что ничего не знаю, ничего не делала и вообще без понятия, как это произошло. Вот такая интересная история», – сказала Щербакова.