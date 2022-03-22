Радионова о показательном номере Косторной: «Хотелось выбрать для нее новое направление, показать ее более взрослой, зрелой спортсменкой»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала о показательном номере, который она поставила Алене Косторной.

«Мне было очень интересно работать с Аленой, ведь она спортсмен высокого уровня. Алена способна показать любой образ, потому что хорошо чувствует музыку, пластичная, с огромным потенциалом во второй оценке, которая вообще одна из ее сильных сторон.

Но мы попытались сделать нечто новое. Несмотря на то, что любые образы ей подвластны, хотелось выбрать для нее новое направление, показать ее более взрослой, зрелой спортсменкой.

Этот номер мы еще обязательно будем отрабатывать. Вспоминая себя во время карьеры фигуристки, могу сказать, что тоже работала со многими постановщиками, это очень полезно, ведь от каждого я брала что-то свое.

Уверена, Алене наш опыт сотрудничества тоже пойдет в копилочку», – сказала Радионова.