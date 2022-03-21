Инна Гончаренко: «Этот чемпионат мира будет самым неинтересным, незрелищным и без интриг. Следить буду, но без особого удовольствия»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Инна Гончаренко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. 

«Для меня этот чемпионат мира будет интересен только в плане статистики. Надо будет знать результаты. Но помимо нашей сборной многие спортсмены не участвуют в этом турнире.

Это сборная Китая, также снялись многие другие ведущие фигуристы, как американец Нэтан Чен, японец Юдзуру Ханю. Для меня интерес к этому чемпионату мира крайне низкий.

Я как человек, живущий фигурным катанием, буду, безусловно, следить за происходящим, но без особого удовольствия.

Этот турнир точно потеряет в зрелищности. Он будет самым неинтересным, незрелищным и без интриг. Чемпионат мира – это же всегда какая-то интрига, соревнования чемпионов в упорной борьбе.

Сейчас все эти компоненты отсутствуют. Ни интереса, ни настроения от просмотра этого турнира нет», – сказала Гончаренко.

Чемпионат мира пройдет с 23 по 27 марта. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям. 

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