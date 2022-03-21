Ирина Слуцкая: «Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы»

Двукратная чемпионка мира заявила, что не собирается следить за чемпионатом мира по фигурному катанию, к которому не допущены российские спортсмены.

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно.

Смотреть чемпионат мира я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», – сказала Слуцкая.

ЧМ-2022 пройдет в Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022: расписание, список участников, где смотреть