Ирина Слуцкая: «Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы»

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что не собирается следить за чемпионатом мира по фигурному катанию, к которому не допущены российские спортсмены. 

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно.

Смотреть чемпионат мира я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», – сказала Слуцкая. 

ЧМ-2022 пройдет в Монпелье с 23 по 27 марта. 

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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