Горшков о том, что Кубок Первого канала пройдет одновременно с чемпионатом мира: «Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) рассказал о сроках проведения Кубка Первого канала.

канала пройдет в Саранске, сроки – та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнется на день раньше.

Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», – сказал Горшков.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта. Чемпионат мира во французском Монпелье, куда не допущены российские фигуристы, состоится 23-27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?