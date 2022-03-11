Горшков о том, что Кубок Первого канала пройдет одновременно с чемпионатом мира: «Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ФФКР Александр Горшков Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о сроках проведения Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала пройдет в Саранске, сроки – та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнется на день раньше.

Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», – сказал Горшков.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта. Чемпионат мира во французском Монпелье, куда не допущены российские фигуристы, состоится 23-27 марта. 

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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