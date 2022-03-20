Турнир памяти Гринькова. Петеримова одержала победу, Воронина – 2-я, Муравьева снялась

Вероника Петеримова одержала победу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. Софья Муравьева снялась с произвольной программы.

Турнир памяти Гринькова

Москва

Женщины

1. Вероника Петеримова – 190,25

2. Анастасия Воронина – 182,74

3. Виолетта Филонец – 176,10

4. Ника Касьянова – 172,68

5. Мария Пулина – 154,31

6. Карина Фазуллина – 149,72

7. Анастасия Рябоконь – 148,53

Произвольная программа

1. Вероника Петеримова – 122,49

2. Анастасия Воронина – 121,80

3. Ника Касьянова – 115,64

4. Виолетта Филонец – 114,61

5. Мария Пулина – 103,30

6. Карина Фазуллина – 98,83

7. Анастасия Рябоконь – 98,34