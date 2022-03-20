Турнир памяти Гринькова. Петеримова одержала победу, Воронина – 2-я, Муравьева снялась

Вероника Петеримова одержала победу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. Софья Муравьева снялась с произвольной программы.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Женщины
1. Вероника Петеримова – 190,25
2. Анастасия Воронина – 182,74
3. Виолетта Филонец – 176,10
4. Ника Касьянова – 172,68
5. Мария Пулина – 154,31
6. Карина Фазуллина – 149,72
7. Анастасия Рябоконь – 148,53
Произвольная программа
1. Вероника Петеримова – 122,49
2. Анастасия Воронина – 121,80
3. Ника Касьянова – 115,64
4. Виолетта Филонец – 114,61
5. Мария Пулина – 103,30
6. Карина Фазуллина – 98,83
7. Анастасия Рябоконь – 98,34