Плющенко о решении МПК отстранить российских паралимпийцев: «Это просто скотство. Это просто нелюди, кто это сделал!»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Пекине.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о недопуске сборных России и Беларуси к соревнованиям.

«Это просто скотство. Это просто нелюди, кто это сделал! И это уже происходит вторые (подряд) Игры.

Я надеюсь, что следующие Паралимпийские игры и вообще Олимпиада пройдут, и нас допустят с флагом, с гимном. Я в это верю», – сказал Плющенко.

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