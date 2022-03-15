Тарасова о Кубке Первого канала: «Шикарный состав, потрясающий. По интересу зрителей турнир может соперничать с чемпионатом мира»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе участников Кубка Первого канала в Саранске. 

«Шикарный состав, потрясающий. Выступят лучшие из лучших. Считаю, что будет очень интересный турнир.

С таким составом он по интересу зрителей может соперничать с чемпионатом мира», – сказала Тарасова.

«Хорошо отношусь к идее добавить спортивные пары в прыжковый турнир. Конечно, он от этого станет интереснее», – добавила Тарасова. 

Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта. 

Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала

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