Кондратюк, Самарин, Муравьева, Самоделкина выступят на турнире памяти Гринькова

Стал известен состав участников турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона .

В турнире одиночников выступят , Тимофей Платонов, , Никита Сенцов и Григорий Федоров.

В соревнованиях женщин примут участие Анастасия Воронина, Ника Касьянова, , Вероника Петеримова, Мария Пулина, Анастасия Рябоконь, Карина Фазуллина и Виолетта Филонец.

В юниорской категории выступят , Софья Титова, Дарья Садкова, Мария Захарова и другие.

Турнир памяти Сергея Гринькова пройдет в Москве 19-20 марта.

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