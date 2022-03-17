Кондратюк, Самарин, Муравьева, Самоделкина выступят на турнире памяти Гринькова

Стал известен состав участников турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.
В турнире одиночников выступят Марк Кондратюк, Тимофей Платонов, Александр Самарин, Никита Сенцов и Григорий Федоров.
В соревнованиях женщин примут участие Анастасия Воронина, Ника Касьянова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Мария Пулина, Анастасия Рябоконь, Карина Фазуллина и Виолетта Филонец.
В юниорской категории выступят Софья Самоделкина, Софья Титова, Дарья Садкова, Мария Захарова и другие.
Турнир памяти Сергея Гринькова пройдет в Москве 19-20 марта.
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