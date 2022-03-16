Олимпийский чемпион Нэтан Чен не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию из-за травмы

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Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира американец Нэтан Чен не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию. 

«Я разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина. Однако у меня была травма, и я не хочу рисковать», – сказал Чен. 

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Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта. 

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