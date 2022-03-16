«Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от посещения балета вместе с сестрой. 

«Балет – это что-то невероятно прекрасное! Хочу поделиться впечатлениями после нашего с Сабиной выхода в Государственный Кремлевский дворец. 

Мы были на постановке «Баядерка». Балет рассказывает восточную сказку о любви, верности и коварстве. 

Какая же грация и красота. Движения балерин, музыка, костюмы, декорации – все создает непередаваемую волшебную атмосферу.

У меня появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – это именно то, что помогает мне перезагрузиться, оно как глоток свежего воздуха. Проще говоря, нам очень понравилось!» – написала Загитова в инстаграме. 

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