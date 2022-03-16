Организатор премии ISU: «Официальных решений об отстранении россиян не принималось. Но ситуация сложная, вы видите, что происходит в разных видах спорта»

Организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards.

«Официальных решений (об отстранении россиян) не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу.

Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира – удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне.

Что касается формата премии – то в оффлайн-формате, как мы планировали ее изначально, она вряд ли пройдет. Тем более нет речи о проведении ее в рамках чемпионата мира», – сказал Закарян.