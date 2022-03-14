Алена Леонова: «Не могу сказать, что международные соревнования станут неинтересными без россиян. Но в любом случае, будет не так зрелищно»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards.

– Какая ваша реакция не отстранение российских фигуристов от премии ?

– В принципе, в ходе последних событий, это не удивительно. Очень обидно за наших спортсменов и нашу страну.

– Кому можно вручать премию без российских одиночниц?

– Сложный вопрос. Даже не знаю, кого и назвать.

– Российская федерация может создать аналог подобной премии?

– Я думаю, обязательно сделает и уже работает над этим вопросом.

– Как вы можете описать мировое фигурное катание без российских фигуристов?

– Одним словом – пустота. Безусловно, в мире есть много фигуристов, за которыми можно наблюдать.

Не могу сказать, что международные соревнования станут неинтересными без россиян. Но в любом случае, без нас будет не так зрелищно, – считает Леонова.