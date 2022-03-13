Ирина Слуцкая: «Главное — не терять спортивный дух и навык выступлений. Если сделают для наших спортсменов отдельные соревнования — будет очень здорово»

Теги Ирина Слуцкая сборная России Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась об идее организации отдельных соревнований для российских фигуристов. 

«Я считаю, что наши спортсмены должны обязательно выступать. Неважно, будут это обычные этапы или какие-то другие соревнования, которые будут проводиться между другими государствами.

На мой взгляд, самое главное — не терять спортивный дух, а также навык выступлений. Если сделают для наших спортсменов отдельные соревнования — это будет очень здорово!» — сказала Слуцкая.

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