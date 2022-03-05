Ирина Слуцкая: «Российские фигуристы могут задуматься о смене спортивного гражданства? Мне кажется, вряд ли»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможной смене гражданства российскими фигуристами.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборную России от соревнований.
– Допускаете ли вы, что ведущие российские фигуристы могут задуматься о смене спортивного гражданства?
– Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются те спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях.
– Вы считаете, что спортсменам нужно дождаться дальнейших действий ISU?
– Наверное, не в моей компетенции рекомендовать спортсменам что-то, тем более в такой сложной ситуации. Сезон в любом случае завершен, нужно ждать начало следующего.
– Как вы считаете, какие государства могут принять наших фигуристов?
– Не буду комментировать.
– Станут ли российские фигуристы предателями для болельщиков, если будут выступать за другую сборную?
– Судя по тому, что в наше время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться еще долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало, – сказала Слуцкая.