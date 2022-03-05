Ирина Слуцкая: «Российские фигуристы могут задуматься о смене спортивного гражданства? Мне кажется, вряд ли»

Теги Ирина Слуцкая сборная России ISU Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборную России от соревнований.

– Допускаете ли вы, что ведущие российские фигуристы могут задуматься о смене спортивного гражданства?

– Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются те спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях. 

– Вы считаете, что спортсменам нужно дождаться дальнейших действий ISU?

– Наверное, не в моей компетенции рекомендовать спортсменам что-то, тем более в такой сложной ситуации. Сезон в любом случае завершен, нужно ждать начало следующего. 

– Как вы считаете, какие государства могут принять наших фигуристов?

– Не буду комментировать. 

– Станут ли российские фигуристы предателями для болельщиков, если будут выступать за другую сборную?

– Судя по тому, что в наше время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться еще долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало, – сказала Слуцкая.

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