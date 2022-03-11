Дмитрий Свищев: «Будет ли Кубок Первого канала для российских зрителей интереснее, чем чемпионат мира? Сто процентов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что канала в Саранске будет проходить одновременно с чемпионатом мира по фигурному катанию в Монпелье – с 24 по 27 марта.

Российские фигуристы из-за санкций не принимают участие в чемпионате мира.

«Будет ли Кубок Первого канала для российских зрителей интереснее, чем чемпионат мира? Сто процентов. Мы сами видим результаты крупнейших спортивных соревнований, и кто там занимает пьедестал почета.

Если спросить, чего хотят видеть наши болельщики, они будут смотреть соревнования сильнейших спортсменов – а на сегодняшний день это российские фигуристы.

Я считаю совершенно правильным решением в период чемпионата мира проводить альтернативный турнир, будет трансляция на главном канале страны соревнований сильнейших спортсменов мира», – сказал Свищев.

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