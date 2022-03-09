Татьяна Тарасова об отстранении России: «Политику и спорт смешивать никак нельзя! Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отстранение сборной России по футболу.
ФИФА отстранила российскую команду от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши. В следующем раунде поляки сыграют с победителем пары Чехия – Швеция.
«Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионате мира.
Международная федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!» – сказала Тарасова.
Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь
«По России – верное решение, но Польша сразу в следующем раунде – неприемлемо». Как участники стыков оценили вердикт ФИФА