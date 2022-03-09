Генсек Шведского футбольного союза об отстранении России: «Было бы разумно и справедливо назначить Польше нового соперника»

Генсек Шведского футбольного союза высказался об отстранении сборной России.
ФИФА отстранила российскую команду от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши. В следующем раунде поляки сыграют с победителем пары Чехия – Швеция.
«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.
То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», – заявил Хокан Шестранд.