Генсек Шведского футбольного союза об отстранении России: «Было бы разумно и справедливо назначить Польше нового соперника»

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Генсек Шведского футбольного союза высказался об отстранении сборной России

ФИФА отстранила российскую команду от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши. В следующем раунде поляки сыграют с победителем пары ЧехияШвеция

«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.

То есть, нужно сыграть и победить в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество», – заявил Хокан Шестранд. 

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