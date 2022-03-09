Сергей Дудаков: «Удочку» освоил в 2008 году, когда еще работал у Бутырской. В сезоне-2007/08 начал, потом летний лагерь провел как «рыбак»

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков рассказал о принципах работы с лонжей (удочкой).

− Когда вы пришли к тому, чтобы работать с удочкой? Как быстро вы ее освоили?

− Наверное в 2008 году, когда я еще работал у . В сезоне 2007-2008 начал, потом летний лагерь провел как «рыбак».

− Были ли какие-то сложности с ее освоением?

− Нет, потому что было понимание физических процессов. Скорость, прыжок, направление, постановка корпуса. Ну, очевидные вещи. Пробовали со спортсменами и разбирались на практике. То есть как правильно войти в прыжок, что значит правильное положение тела в прыжке.

− А как вы это успеваете контролировать? Прыжок же происходит за доли секунды.

− Ну а как судьи или тренеры процесс оценивают? Что спортсмен сделал, на какой уровень? Это же все четко фиксируется. Докрутил — не докрутил. Глаз наметан.

− Когда имеет смысл начинать работать на удочке со спортсменом?

− Главное, чтобы у спортсмена было заложено базовое обучение. Спортсмен должен ориентироваться на льду, понимать четыре направления, повороты. Потому что, например, я могу ехать вперед, но смотреть назад, но я все равно еду вперед. Спортсмен это должен чувствовать. И четырехлетний ребенок может ориентироваться в этих вопросах, а кто-то может и в шесть. И это нормально. «Толкнись», «повернись здесь чуть-чуть вправо» – он должен эти моменты понимать и наслаивать на то, что сейчас сделал в этой попытке.

То есть спортсмену делается замечание, он его анализирует и исправляет. Тренер тоже должен не просто автоматически сказать, а обязан находится в этом процессе, чтобы до ребенка дошло.

− Какие проблемы может решить удочка?

− Проблемы с техникой. Например, неправильный заход, выезд, группировка. А так же психологические моменты – страх. Работая на удочке мы можем провести спортсмена по нужному направлению, потому что мы с ним в одной упряжке, в одном направлении движемся.

Мы ему можем скорректировать направление, отталкивание, момент отрыва, например, «нет ты рано сейчас толкнулся, давай мы дугу наезда удлиним, чтоб ты успел все сделать, чтобы прошли руки...». Ну опять же, следить за тем, чтобы не «пересидел» на страховке. Все тонко, – сказал Дудаков в интервью для магазина «Фигурист».

Сергей Дудаков – надежная опора Тутберидзе: выступал в ледовом балете и на круизном лайнере, а теперь меняет женское катание вместе с Этери