Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене спортивного гражданства у российских фигуристов в связи с недопуском на международные соревнования.

«Это очень тяжело спрогнозировать, потому что ситуация действительно непростая. Вообще, смена спортивного гражданства — некое предательство в данном случае: возникло трудное положение, а ты взял и свалил. И как потом на таких спортсменов будут смотреть болельщики?

С другой стороны, люди потратили всю свою жизнь на спорт, тренировались, готовились, выступали, а сейчас международная федерация им говорит, что они не имеют права участвовать на мировых соревнованиях и что они пропустят сезон, а то и два. Я бы не взялся говорить за каждого, потому что у всех есть свои нюансы, свои проблемы.

Там ведь еще предусмотрен год пропуска соревнований при переходе в другую сборную — на такое тоже не каждый пойдет. Другой вопрос, что, может, сейчас решат сделать исключение и отменить это правило для спортсменов из России. Не удивлюсь даже такому, потому что запад будет делает все, чтобы развалить Россию и наш спорт.

Уверен, всем бы хотелось и дальше прославлять свою страну, выступать под флагом, гимном своей Родины. Но то, что сейчас творят международные спортивные федерации — уму непостижимо. Это очень больно и обидно. Поэтому каждый спортсмен, не только фигурист, будет решать исходя из своих побуждений и помыслов. Но исключать массовые переходы в фигурном катании и других видах спорта я бы не стал.

В данном случае я бы не стал никого осуждать, потому что ситуация действительно очень тяжелая и неоднозначная. Как бы я поступил? Честно, не знаю. Это очень тяжело. Я надеюсь, что в скором времени все разрешится и поводов для смены сборной не будет», — сказал Жулин.