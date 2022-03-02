Александр Жулин: «Знаю, что Тутберидзе абсолютно не жестокий человек – она жесткий тренер, но тренер и должен быть таким»

Тренер по фигурному катанию рассказал, почему обратился к главе МОК Томасу Баху по поводу его слов о .

Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы в Пекине-2022. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Бах – типичный циник, я просто не выдержал и написал ему открытое письмо, потому что меня переполняли эмоции. Он же издевался, кричал: «Я не допущу», – а потом вдруг стал таким агнцом.

Якобы он так переживал за Камилу, а Этери так холодно ее встретила! Какое жестокое обращение с ребенком! Куда он лезет вообще? Этери сделала все абсолютно правильно с точки зрения психологии.

Если бы она кинулась Камилу утешать, та бы разрыдалась, да они обе бы разрыдались. А Этери показала себя совершенно нормальным человеком и требовательным тренером, показав спортсменке, что видит в ней перспективу: «Через четыре года ты им всем покажешь!»

Я знаю, что Этери абсолютно не жестокий человек, она жесткий тренер, это так, но тренер и должен быть таким», – сказал Жулин.

«Впечатление, что я нахожусь на войне вместо праздника». Жулин отчитал Баха за то, во что превратились Олимпийские игры