Тренер по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады-1994 Александр Жулин поделился мнением о реакции на серебро Олимпиады в Пекине.

– Саша Трусова очень расстроилась из-за серебра. Вы понимаете ее чувства? Вы же были в подобной ситуации.

– Мне тогда уже было тридцать лет, и я четко понимал, что пара, которая выиграла, была «быстрее, выше, сильнее». Да, мне было обидно, мы были в каких-то компонентах лучше, но я никогда и нигде не говорил, что решение судей было несправедливо. Я разумный человек и понимаю, что у той пары можно найти много положительных качеств.

А Саша Трусова просто очень молодая. Она шла к этой медали, понимая, что через четыре года у нее может не сложиться. И плюс ко всему, она свято верила в свои пять четверных, а это мужской набор.

Она получила 108 баллов за технику, и, казалось бы, что уже все, но вмешалась вторая оценка. Саша должна пересмотреть свою программу и понять, что между прыжками она просто носится по льду...

Анина программа более насыщена, витиевата – это надо признать. Сила человека как раз в этом и заключается, чтобы признавать свои ошибки, смотреться в зеркало почаще.

Так что здесь я с Сашей не согласен. На мой взгляд, самое разумное – сделать правильные выводы. Я считаю, она очень прибавила в этом году, особенно мне нравится ее короткая программа, она просто потрясающая.

В произвольной же Саша хотела сделать такой набор, чтобы к ней и близко никто не подошел. Это, безусловно, вызывает уважение, она настоящий рекордсмен, но нужно еще поработать над второй оценкой, – сказал Жулин.

«На первом плане – истерика, на втором – рыдающая девочка. А Щербакова с золотом никому не нужна». Прощаемся с Олимпиадой