Первый тренер Липницкой о повышении возраста: «Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше»

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде , высказалась об инициативе Международного союза конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

Сейчас Левковец работает с Вероникой Яметовой, которая одержала победу в финале Кубка России в Саранске.

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал.

Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.

Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше.

В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки. Между Камилой Валиевой и Вероникой Яметовой разница – год, но их нельзя сравнивать. Одна уже совсем взрослая, а другая еще маленькая. Все же разные», – сказала Левковец.