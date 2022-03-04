Первый тренер Липницкой о повышении возраста: «Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше»

Теги сборная России женское катание Елена Левковец Фигурное катание

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Юлии Липницкой, высказалась об инициативе Международного союза конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. 

Сейчас Левковец работает с Вероникой Яметовой, которая одержала победу в финале Кубка России в Саранске. 

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал.

Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.

Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше.

В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки. Между Камилой Валиевой и Вероникой Яметовой разница – год, но их нельзя сравнивать. Одна уже совсем взрослая, а другая еще маленькая. Все же разные», – сказала Левковец. 

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