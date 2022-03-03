Илья Авербух: «У Валиевой есть все для того, чтобы через четыре года показать, что она достойна звания олимпийской чемпионки»

Хореограф Илья Авербух высказался о допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

– На Олимпийские игры-2022 вы ездили в качестве комментатора, все видели своими глазами. Как вы думаете, если бы не скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой, какой бы мог быть расклад у наших девочек-одиночниц?

– Да, я был на в Пекине. Она оставила смешанные ощущения. Спорт не терпит сослагательных наклонений. Я считаю достаточно глупым делать такие прогнозы.

Бесспорно, Камила Валиева – это бриллиант, одареннейшая молодая девушка. Благодаря ее работоспособности и посланному Богом таланту ей дано показать все, что можно показать. Она бесподобна и совершенна на льду. Конечно, эта нервная обстановка не могла не сказаться на ее выступлении. Но спорт – это всегда непредсказуемый жанр и в спорте побеждают сильнейшие во всем.

Я считаю, что стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно, пройдя сложнейшую спортивную дорогу. Поэтому еще раз поздравляю Аню Щербакову и Сашу Трусову, которой совсем немного не хватило.

Ну а – 15-летняя девушка, и у нее есть все для того, чтобы через четыре года показать, что она достойна звания олимпийской чемпионки. Мне кажется, на этом надо поставить точку.

Нужно поддерживать Камилу в тех испытаниях, которые ей еще предстоит пройти, потому что допинговый скандал никуда не исчез и, конечно, разбирательства еще будут продолжаться. Но я желаю Камиле, чтобы как можно быстрее все это закончилось, и чтобы по отношению к нашей талантливой фигуристке было как можно меньше санкций, – сказал Авербух.