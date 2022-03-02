Татьяна Навка о переходе Косторной: «Желаю удачи Алене. Надеюсь, ей это как-то поможет»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

«Считаю, что каждый человек имеет право на выбор. Спортсмен решил перейти к другому тренеру, значит, она чувствует в себе эту надобность.

Комментировать это я никак не могу, потому что я не в процессе, не внутри команды. Желаю удачи Алене. Надеюсь, ей это как-то поможет», — сказала Навка.

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