Илья Авербух: «Возможно, Буянова найдет ключики, которые помогут перезапустить карьеру Косторной, не задавшуюся с момента ее похождений по тренерам»

Теги Илья Авербух сборная России Елена Буянова (Водорезова) женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная ТАСС Фигурное катание

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

«Я считаю, что сейчас сложный момент, и вполне возможно, что Елена Германовна найдет те ключики, которые помогут перезапустить карьеру Косторной, не задавшуюся с того момента, как она начала свои похождения по тренерам.

Надеюсь, у них получится найти оптимальные варианты перезапустить карьеру талантливой фигуристки. Она еще очень молода, и многое может показать.

Саму Елену Германовну я очень люблю, уважаю и напомню, что она является тренером первой в истории российской олимпийской чемпионки в одиночном катании Аделины Сотниковой», – сказал Авербух. 

Опрос

Косторная вернется в лучшую форму у Буяновой?
1753 голосa
Да
25%
Елена Буянова (Водорезова)
Нет
75%
Этери Тутберидзе

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