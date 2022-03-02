Илья Авербух: «Возможно, Буянова найдет ключики, которые помогут перезапустить карьеру Косторной, не задавшуюся с момента ее похождений по тренерам»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о переходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера к .

«Я считаю, что сейчас сложный момент, и вполне возможно, что Елена Германовна найдет те ключики, которые помогут перезапустить карьеру Косторной, не задавшуюся с того момента, как она начала свои похождения по тренерам.

Надеюсь, у них получится найти оптимальные варианты перезапустить карьеру талантливой фигуристки. Она еще очень молода, и многое может показать.

Саму Елену Германовну я очень люблю, уважаю и напомню, что она является тренером первой в истории российской олимпийской чемпионки в одиночном катании Аделины Сотниковой», – сказал Авербух.