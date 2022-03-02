Александр Коган: «Не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тутберидзе прекратила с ней работу»

Теги сборная России ФФКР Елена Буянова (Водорезова) Этери Тутберидзе переходы Александр Коган Алена Косторная Р-Спорт Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию об уходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе

«По всем переходам у нас есть определенный срок – май и июнь. Переходы в течение сезона не согласовываются с федерацией.

Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет. Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной.

Тутберидзе прекратила с ней работу», – сказал Коган.

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