Александр Коган: «Не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тутберидзе прекратила с ней работу»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировал информацию об уходе чемпионки Европы Алены Косторной от тренера .

«По всем переходам у нас есть определенный срок – май и июнь. Переходы в течение сезона не согласовываются с федерацией.

Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет. Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной.

Тутберидзе прекратила с ней работу», – сказал Коган.