Анна Щербакова: «Восхищаюсь Большуновым. Когда он меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»

чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала о знакомстве с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.

– В Пекине ты сказала, что гора с плеч упала. Потому что свой максимум показала в нужном месте и в нужное время. А потом была торжественная встреча в Москве.

– И как же она была нужна! Когда узнала, что нас будут встречать, мелькали мысли: после самолета, длинная дорога, тяжело. Но когда мы выходили на сцену... это настолько непередаваемые эмоции, такое чувство невероятной гордости!

И именно то, чего мне очень не хватало в Пекине. Огромный зал, такая энергетика собравшихся, которую ничем невозможно заменить. Я это ощущение просто обожаю.

– С Александром Большуновым познакомилась до совместного поднятия флага России в Москве?

– Увидела его в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу): «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! , когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная», – сказала Щербакова.