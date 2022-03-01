Анна Щербакова: «Восхищаюсь Большуновым. Когда он меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала о знакомстве с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым. 

– В Пекине ты сказала, что гора с плеч упала. Потому что свой максимум показала в нужном месте и в нужное время. А потом была торжественная встреча в Москве.

– И как же она была нужна! Когда узнала, что нас будут встречать, мелькали мысли: после самолета, длинная дорога, тяжело. Но когда мы выходили на сцену... это настолько непередаваемые эмоции, такое чувство невероятной гордости!

И именно то, чего мне очень не хватало в Пекине. Огромный зал, такая энергетика собравшихся, которую ничем невозможно заменить. Я это ощущение просто обожаю.

– С Александром Большуновым познакомилась до совместного поднятия флага России в Москве?

– Увидела его в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу): «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная», – сказала Щербакова. 

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