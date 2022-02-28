Дмитрий Чернышенко об отзыве олимпийского ордена: «МОК открыл ящик Пандоры, которым могут воспользоваться исторические ревизионисты»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета отозвать олимпийский орден у него, президента РФ Владимира Путина и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

«МОК принимает решение о вручении Олимпийского ордена по заслугам, непосредственно связанным с Играми. Так же, как и медали призерам самих Игр. Таким образом, в России только пять человек, включая президента, были награждены золотым орденом.

В отличие от решения присудить эти награды, импульсивная игра на публику, стоящая за их отменой, просто втягивает Олимпиаду в политику, подрывая дух Игр и невиданный ранее успех соревнований в Сочи.

МОК открыл ящик Пандоры, которым могут воспользоваться исторические ревизионисты, и весь спорт должен быть обеспокоен его готовностью сделать это», – заявил Чернышенко.

МОК отозвал олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака