Александр Горшков: «Не планируем сниматься с чемпионата мира. Будем думать, как добираться до места проведения»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что сборная России планирует участвовать в чемпионате мира во французском Монпелье.

Ранее стало известно, что Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний в связи с ситуацией на Украине.

«Думаю, что это не последняя новость для нас. Ближе к чемпионату мира будем думать, как добираться до места проведения, будем искать все выходы.

Мы не планируем сниматься, таких мыслей нет», – сказал Горшков.

Чемпионат мира пройдет по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта.