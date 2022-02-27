Александр Горшков: «Не планируем сниматься с чемпионата мира. Будем думать, как добираться до места проведения»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что сборная России планирует участвовать в чемпионате мира во французском Монпелье. 

Ранее стало известно, что Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний в связи с ситуацией на Украине.

«Думаю, что это не последняя новость для нас. Ближе к чемпионату мира будем думать, как добираться до места проведения, будем искать все выходы.

Мы не планируем сниматься, таких мыслей нет», – сказал Горшков.

Чемпионат мира пройдет по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта. 

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