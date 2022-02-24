Финал Кубка России. Яметова, Шульская, Молчанова и Петеримова представят произвольные программы

25 февраля в финале Кубка России в Саранске женщины представят произвольные программы.

Кубок России

Финал

Саранск

Женщины

Произвольная программа

Начало – в 16.00 по московскому времени. прямая трансляция – сайт «Первого канала».

Первая разминка

1. Арина Онищенко

2. Валерия Ларионова

3. Полина Свириденко

4. Ксения Гущина

Вторая разминка

5. Анастасия Морозова

6. Вероника Петеримова

7. Станислава Молчанова

8. Валерия Шульская

9. Вероника Яметова

Положение после короткой программы

1. Вероника Яметова – 70,70

2. Валерия Шульская – 62,36

3. Станислава Молчанова – 62,29

4. Вероника Петеримова – 62,19

5. Анастасия Морозова – 60,99

6. Ксения Гущина – 60,44

7. Полина Свириденко – 59,19

8. Валерия Ларионова – 55,14

9. Арина Онищенко – 53,00

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске