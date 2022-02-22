Тамара Москвина: «Если Валиева сильный человек, она с теми сложностями, которые у нее есть, справится. А если не сильный – «се ля ви», как говорится»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась о допинг-скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой.

«Прежде всего, соответствующие организации, облаченные в знания в юриспруденции, в международных законах и так далее, должны разрешить этот вопрос с компетентными органами.

А психологически... Понимаете, даже в природе есть день, есть ночь. Солнце всходит и заходит. Если она (Валиева) сильная, она с теми сложностями, которые сейчас у нее есть и, возможно, еще предстоят, она как сильный человек справится.

А если не сильный – «се ля ви», как говорится. Да. Ну а как иначе? В спорте это всегда так», – сказала Москвина в подкасте «Голос биатлона» на «Матч ТВ».

Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены