Ирина Роднина: «Поведение Трусовой после произвольной на Олимпиаде было не очень красивым, она подставила своего тренера»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала поведение Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

После соревнований Трусова эмоционально отреагировала на свой результат – она заняла второе место и заявила, что больше не хочет выходить на лед.

«Поведение Трусовой после произвольной программы было не очень красивым, она подставила своего тренера такой выходкой.

Понятно, что обида берет верх, когда не получается выиграть медаль высшей пробы, но спортсмен должен держать себя в руках.

Жалко ли мне Трусову? А чего ее жалеть? Она проиграла золото в честной борьбе. Если бы у нас было фигурное прыгание, тогда может быть. А так все справедливо», – сказала Роднина.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены