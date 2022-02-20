Александра Трусова: «Был план, по которому мы шли, чтобы именно на Олимпиаде прыгнуть пять четверных. Это была моя цель, я рада, что получилось»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине, где она завоевала серебро.

В произвольной программе на Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков, став первой фигуристкой, кому удалось сделать это на соревнованиях.

– Очень хотелось сделать просто пять четверных – это была моя цель, я рада, что это получилось именно на Олимпиаде. Я довольна своим прокатом. Три года я пытаюсь прыгнуть пять – не получалось собрать на соревнованиях, только на контрольных прокатах я делала пять четверных. Потом травмировалась, потом заново набирала форму. И рада, что прыгнула.

Я пыталась набрать форму, именно пиковую, к Олимпиаде. Мы готовились постепенно, и был план, по которому мы шли, чтобы именно на Олимпиаде прыгнуть пять четверных. Ну, а по настрою могу сказать, что не особо ощущалось, что это Олимпиада. Какой-то старт просто, обычный – не как Олимпиада, не как я себе представляла выступление на Олимпиаде.

– А как все это представлялось до начала?

– Более волнительно. Более как-то, наверное... Не знаю. Когда смотрела прошлую Олимпиаду, я больше волновалась, чем в этот раз. Волновалась (в Пекине), конечно, – перед каждым выступлением волнуешься. Но меньше, чем тогда.

– Сколько раз хотелось все бросить?

– Не получится теперь сказать «никогда», все слышали (заняв второе место на Олимпиаде, Трусова сказала, что больше никогда не выйдет на лед – Sports.ru).

– Пять четверных – потолок? Или можно больше?

– Думаю, что нет предела совершенству.

– Как хотелось бы провести отпуск в конце сезона?

– В круиз хочу поехать. На корабле. По Европе или по Америке, но чтобы с собаками можно было. На большом корабле. Я просто ездила один раз на пароме – это было очень прикольно, но всего сутки.

– Если бы можно было начать Олимпийские игры заново, что сделала бы по-другому?

– Ничего, – улыбнувшись ответила Трусова.

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