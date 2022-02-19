Алексей Урманов: «Поздравляю Тарасову и Морозова, так радостно за них! Им пришлось преодолеть массу трудностей»

Теги Алексей Урманов сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал победу китайской пары Вэньцзинь Суй – Цунь Хан и серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я получил огромное удовольствие от сегодняшних выступлений! Это праздник фигурного катания! Китайцы – просто красавчики, как и Тарасова с Морозовым.

Я их поздравляю, мне так радостно за них! У них были сложности во взаимоотношениях, проблемы с тем, где и с кем тренироваться – была масса моментов и трудностей, которые пришлось преодолеть.

Все участники отдали все, что они могут на сегодняшний момент», – сказал Урманов.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

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