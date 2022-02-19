Алексей Урманов: «Поздравляю Тарасову и Морозова, так радостно за них! Им пришлось преодолеть массу трудностей»

Олимпийский чемпион прокомментировал победу китайской пары – Цунь Хан и серебро и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я получил огромное удовольствие от сегодняшних выступлений! Это праздник фигурного катания! Китайцы – просто красавчики, как и Тарасова с Морозовым.

Я их поздравляю, мне так радостно за них! У них были сложности во взаимоотношениях, проблемы с тем, где и с кем тренироваться – была масса моментов и трудностей, которые пришлось преодолеть.

Все участники отдали все, что они могут на сегодняшний момент», – сказал Урманов.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря