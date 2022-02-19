Мишина и Галлямов о бронзе Игр: «То, что мы не первые – мотивация улучшать и совершенствовать прокаты. Судейство обсуждать не хотелось бы»

Российские фигуристы и оценили свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, где они стали бронзовыми призерами в парном катании.

«Рады, что соревнования для нас закончились положительным результатом. Любой олимпийской медали нужно радоваться, а то, что мы сегодня не первые, хорошая мотивация улучшать и совершенствовать свои прокаты.

Судейство обсуждать не хотелось бы. Просто своими оценками судьи, можно сказать, отправили нам сигнал: ребята, вам надо становиться еще лучше. Мы готовы к этому», – сказали фигуристы.