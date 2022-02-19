Даниил Глейхенгауз: «Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек. Мы никогда не сдадимся»

Теги Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 пары женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фото с призерами Олимпиады-2022 в Пекине и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании, Александра Трусова завоевала серебро, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами в парах, Камила Валиева взяла золото в командном турнире. 

«🥇🥇🥈🥈 Все спортсмены – гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек!

Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!» – написал Глейхенгауз.

 
 
 
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Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

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