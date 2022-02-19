Даниил Глейхенгауз: «Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек. Мы никогда не сдадимся»

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фото с призерами Олимпиады-2022 в Пекине и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании, Александра Трусова завоевала серебро, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами в парах, Камила Валиева взяла золото в командном турнире.
«🥇🥇🥈🥈 Все спортсмены – гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек!
Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!» – написал Глейхенгауз.
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