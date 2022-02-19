Владимир Морозов после серебра Олимпиады-2022: «Нам повезло, что мы попали к Тутберидзе»

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Владимир Морозов рассказал о переходе в группу Этери Тутберидзе в начале этого сезона.

Сегодня дуэт Евгении Тарасовой и Морозова занял второе место на Олимпиаде в Пекине.

«Мы к ней (к Тутберидзе) попросились, она нас взяла, несмотря на то, что у нее много девочек, нацеленных на пьедестал, и уделяла нам время. Это большая заслуга ее, что она организовала команду тренеров. Нам повезло, что мы попали к ней.
 
Чувствуем , что можно выдохнуть. Внутри эмоциональная пустота, хочется прийти в себя и насладиться этим моментом, что Олимпиада подошла к концу, а мы справились со своей задачей», – сказал российский фигурист.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

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